Der Überwachungsstaat ist ein Symptom der Angst des Regimes

Die Staatsmedien diffamieren die Proteste als einen Erfolg des Westens und seines «modernen Kolonialismus». Die Bevölkerung der chinesischen Sonderverwaltungszone habe sich kaufen, bestechen und verführen lassen. Dass Peking das behauptet, kann nicht überraschen. In China verknüpft die Partei seit ihrer Machtübernahme vor 70 Jahren die Zukunft des Landes untrennbar mit ihrer eigenen Herrschaft. Ihren ungeteilten Machtanspruch bezeichnet sie als einen chinesischen Sonderweg. Die Menschenrechte seien nicht universell, und die Demokratie sei ein rein westliches Modell. Die Erzählung ist nicht besonders originär. Sie ist gebräuchliches Handwerkszeug für Regime, die unabhängig vom kulturellen Hintergrund eine Erklärung brauchen, warum sie Bürgern freiheitliche Grundrechte vorenthalten.

Wer in China geboren wurde, muss die KP unterstützen

Gefährlicher ist die Stärkung des Han-chinesischen Ethno-Nationalismus unter Präsident Xi Jinping. Dieser sagt, die Partei ist ein Glück für China. Wer also in China geboren wurde oder von dort stammt, muss die KP unterstützen, wenn er das Wohl Chinas im Sinn hat. Das macht jeden Dissidenten, der gegen das Regime demonstriert, zu einem Verräter des Volkes. Chinas Staatsmedien nennen die Hongkonger bereits «Volksverräter». Sie sind nicht für die KP, also sind sie gegen das chinesische Volk. Das beschränkt sich längst nicht nur auf den Konflikt in Hongkong.

Dieses Jahr jährt sich nicht allein der Gründungstag der Volksrepublik unter Herrschaft der Partei zum 70. Mal. Vor 100 Jahren gingen die Menschen während der 4.-Mai-Bewegung für Demokratie und Wissenschaft auf die Strassen. Vor 30 Jahren demonstrierten Studenten und Arbeiter im ganzen Land für politische Reformen. Das sind Bewegungen, die in China heute aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht sind. In Pekings Geschichtsschreibung wurde das chinesische Volk im 19. Jahrhundert von ausländischen Mächten gedemütigt und erst 1949 durch Mao Zedong und die Partei befreit. Wahr ist etwas anderes. Die Zeit der Republikgründung Anfang des 20. Jahrhunderts war eine Ära der Offenheit. In Europa war China zu dieser Zeit in vielen Bereichen Vorbild – zum Beispiel bei den Menschenrechten.

Peking hat Angst, dass Bewegungen wie in Hongkong die Menschen an diese Tradition erinnern könnten. Die Aggressionen gegenüber Taiwan haben den gleichen Ursprung. Die Demokratie vor ihrer Haustür stellt jeden Tag von Neuem die Erzählung infrage, dass für China die Ein-Parteien-Herrschaft eine Art normaler Zustand ist. Und die ungeteilte Macht der Partei der beste Weg für das Land.

Der Wunsch nach politscher Mitbestimmung wird wachsen

70 Jahre nach der Gründung haben sich Millionen Menschen im Land aus wirtschaftlicher Not befreit und leben in Wohlstand. Je reicher das Land wird, desto drängender wird der Wunsch nach politischer Mitbestimmung. Für die KP wird das eines Tages schicksalsentscheidend. Die Frage ist nicht, ob, sondern wann. Die Partei weiss das. Der Überwachungsstaat, die Unterdrückung der Zivilgesellschaft und Medien sind Symptome ihrer Angst.