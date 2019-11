Dem Untergang geweiht

Bhasan Char ist so flach, dass grosse Teile in kürzester Zeit überflutet werden, wenn es in den Monsunmonaten heftig regnet oder wenn Zyklone auf das Delta zurasen und Sturmfluten aufpeitschen. Ein Bericht der Forstbehörde listete die Gefahren schon im Februar 2017 auf.

Doch die Regierung machte dennoch weiter und kam zum Schluss, dass man mit technischen Mitteln der Risiken Herr werden könne. Sie liess also rundherum Flutbarrieren errichten, dazu mächtige Verbauungen, die eine Erosion des Bodens verhindern sollen. Und turmähnliche Schutzräume für die künftigen Bewohner, wenn die Stürme toben.