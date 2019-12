China, Südkorea und Japan rücken zusammen

Vor dem Hintergrund der Sorgen über einen möglicherweise unmittelbar bevorstehenden neuen Raketentest ihres unberechenbaren Nachbarn sprachen sich Chinas Premier Li Keqiang, Südkoreas Präsident Moon Jae In und Japans Ministerpräsident Shinzo Abe am Dienstag bei einem Dreier-Treffen in der Metropole Chengdu in Südwestchina für eine politische Lösung des Streits aus.