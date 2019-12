Bling-Bling – so farbig feiert Asien

Für Bettina Roth-­Tyburski und Marcus Tyburski ist der Weihnachtsfrieden Teil ihres Berufs. Deshalb können sie gar nicht sagen, dass ihnen in Japan etwas abginge während der Adventszeit.

Das evangelische Pfarrehepaar teilt sich seit August 2018 die Stelle in der Kreuzkirche von Shinagawa. Mit den anderen Mitgliedern der Evangelischen Gemeinde deutscher Sprache Tokio/Yokohama haben sie auch dieses Jahr wieder diese duftende Atmosphäre der Vorweihnachtszeit in ihre Ecke des Tokioter Häusermeeres gebracht, die sie aus ihrer Heimat kennen: Sie hatten ihren Adventsbasar mit Kerzen und importiertem Lebkuchen, sie hatten Rudelsingen, Adventsgottesdienste. Und an Heiligabend wird die kleine Kirche erst recht gefüllt sein zum Gedenken der Geburt Christi.