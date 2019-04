Betroffener berichtet: «Um 8.35 Uhr explodierte eine Bombe»

Ein Betroffener der mutmasslichen Anschlagserie in Sri Lanka hat mit Tamedia-Korrespondent Arne Perras gesprochen. Dieser berichtet: «Am Telefon sind Sirenen der Krankenwagen zu hören, und die hastige Stimme von Suresh Kumar, der gerade aus dem National Hospital von Colombo kommt. Drinnen liegt die verletzte Familie seines Bruders, alle vier sind mit dem Leben davon gekommen, sie waren am Morgen im Ostergottesdienst in der Kirche St. Anthony's, irgendwo in der Mitte sei gegen 8.35 Uhr eine Bombe explodiert, manche Mitglieder der Familie sassen ganz vorne, andere hinten in der Kirche.