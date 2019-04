Diese Szene ist nur eines von vielen Indizien, die zeigen, wie minutiös die Anschlagsserie von Sri Lanka geplant und ausgeführt worden ist. Und es ist die kalte Effizienz des Tötens, die es den Angehörigen der Opfer jetzt noch schwerer macht, mit dem Verlust fertigzuwerden. Sie verstehen die Tat nicht. Das bereitet ihnen zusätzliche Qualen.

Die acht Attentäter, die am Ostersonntag in dem südasiatischen Inselstaat Kirchen und Hotels zerbombten und über 200 Menschen in den Tod rissen, konnten nur so weit kommen, weil die Wächter des Staates auf ganzer Linie versagt hatten. Auch das erschwert die Trauer, weil in vielen der Zorn hochkommt auf diejenigen, die vielleicht noch hätten eingreifen und Menschen retten können – aber es nicht taten.

Bilder: Anschläge in Sri Lanka