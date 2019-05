Asien-Premiere: Taiwan führt Ehe für alle ein

Taiwan führt als erstes asiatisches Land die gleichgeschlechtliche Ehe ein. Das Parlament in Taipeh stimmte am Freitag für ein entsprechendes Gesetz. Die Abgeordneten setzten damit eine Vorgabe des Verfassungsgerichts aus dem Jahr 2017 um. Taiwans Präsidentin Tsai Ing Wen sprach von einem grossen Schritt in Richtung «echter Gleichberechtigung». Konservative Politiker, die ein Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe ablehnen, fanden für ihre abgeschwächten Gesetzesentwürfe keine Mehrheit im Parlament.