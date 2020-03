Zum wahren Notstand sagt Trump nichts

Es begann im Moment, als Trump ankündigte, Einreisen aus Europa für 30 Tage auszusetzen. Auch «Handel und ­Güter» seien davon betroffen, sagte der Präsident. Ein Importstopp für Europa: Konnte das wirklich stimmen? Noch während Trump seine Ansprache fortsetzte, musste das Weisse Haus klarstellen: Nein. Trump hatte sich, aus welchen Gründen auch immer, versprochen. Dass alle rückkehrenden US-Bürger von der Einreisesperre ausgenommen sind, wurde ebenfalls erst später klar, und Trumps Mitarbeiter mussten dann auch noch gleich zwei weitere Aussagen korrigieren, die er gemacht hatte. Dazu gehörte jene, wonach die US-Krankenversicherer eingewilligt hätten, für Coronavirus-Behandlungen keine Zuzahlungen mehr zu verlangen. Alles falsch.

Bedrohung von aussen

Die Amerikaner waren nicht beruhigt. Als die US-Börse am Donnerstag öffnete, stürzten die Kurse in den Keller, der ­Handel an der Wallstreet wurde bereits zum zweiten Mal in ­dieser Woche unterbrochen.

Die Einreisesperre war der Kern von Trumps Ansprache. Er sprach über das Coronavirus so, wie er sonst über Einwanderer aus Zentralamerika spricht: als Bedrohung von aussen. Es seien Reisende aus Europa, die das «ausländische Virus» eingeschleppt hätten. Mindestens so sehr beschäftigt die Menschen in den USA allerdings, was Trump in seiner Rede nicht sagte. Das Virus hat sich längst im Land ausgebreitet. Doch weil immer noch zu wenig Tests zur Verfügung stehen, gibt es auch keine verlässlichen Angaben dazu, wie viele Amerikaner erkrankt sind. Bisher wurden – bei 327 Millionen Einwohnern – lediglich 6000 Tests durchgeführt.

Es gibt sie weiterhin, die Stimmen, die das Corona­virus für eine politische Waffe halten, die Trumps Gegner gegen ihn ins Feld führen.

Das führt zu Situationen wie in der Hauptstadt Washington, wo es offiziell nur fünf Infektionsfälle gibt. Bei einem der ­Fälle handelt es sich um einen Pfarrer einer anglikanischen Gemeinde, der Gottesdienste mit Hunderten Gläubigen leitete und dabei auch die Kommunion verteilte. Schwer zu glauben, dass er dabei niemanden angesteckt hat. Doch testen lassen kann sich an den meisten Orten nur, wer schwere Symptome aufweist und in einem Hochrisikoland war. Das ist der wahre Notstand in den USA.

Kein Wort dazu von Trump. Dabei stellt sich die Frage nach den Tests auch bei ihm persönlich: Am Donnerstag wurde bekannt, dass der Pressesprecher des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro positiv auf das ­Virus getestet wurde – und das nur Tage nachdem er Teil einer Delegation war, die Trump in den USA empfangen hatte.

Statt über Tests redete der Präsident in seiner Rede aber lieber über ein Hilfspaket, das etwa aus Krediten für Unternehmen und aus Steuerabzügen bestehen soll. Auch der Kongress ist daran, ein Massnahmenpaket zu schnüren. Die Demokraten wollen die Priorität auf Unterstützung für die Millionen von Amerikanern legen, die in ihren Jobs keine bezahlten Krankheitstage haben. Viele von ihnen erscheinen meist auch krank zur Arbeit, weil sie es sich nicht leisten können, zu Hause zu bleiben. Doch worauf sich beide Parteien auch einigen – ob Trump dem zustimmt, ist nicht klar.