Wirrwarr um Rückzug der US-Truppen aus dem Irak

Ein Brief des Leiters der US-Militäroperationen im Irak, Brigadegeneral William Seely, sorgte am Montag weltweit für Schlagzeilen. In dem Schreiben ging es um einen geplanten Abzug der US-Truppen aus dem Irak.

«Sir, aus Hochachtung vor der Souveränität der Republik Irak und wie vom irakischen Parlament und dem Ministerpräsidenten gefordert, wird CJTF-OIR (Combined Joint Taskforce – Operation Inherent Resolve ist die Taskforce einer internationalen Allianz gegen den Islamischen Staat, Anmerkung der Red.) die Truppen im Verlauf der kommenden Tage und Wochen umgruppieren, um eine Weiterverlegung vorzubereiten», hiess es in dem Brief des Generals, der den Einsatz im Irak kommandiert. Und weiter: «Wir respektieren Ihre souveräne Entscheidung, unseren Abzug anzuordnen.»