Wie in Venezuelas Parlament das Chaos ausgebrochen ist

Ein Video, das eindrücklich das politische Chaos in Venezuela zeigt, verbreitet sich rasant in den sozialen Netzwerken. Oppositionsführer Juan Guaidó versucht, über den Zaun des Parlaments in Venezuelas Hauptstadt Caracas zu klettern. Sicherheitskräfte hindern ihn daran. Der 36-Jährige, der sich im vergangenen Januar zum legitimen Übergangspräsidenten Venezuelas erklärt hatte, musste – zusammen mit anderen oppositionellen Abgeordneten – vor dem Parlament bleiben. Zu den Sicherheitskräften sagte Guaidó gemäss AP: «Ihr seid Komplizen derjenigen, die für den Hunger in Venezuela verantwortlich sind.»