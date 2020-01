Wie «des Teufels Anwalt» Trump verteidigt

Dershowitz betont, dass er ein Demokrat sei. Bei den Präsidentschaftswahlen 2016 habe er für Hillary Clinton gestimmt. Inzwischen wirkt er als TV-Kommentator für Trumps Lieblingssender Fox News. Dershowitz wird Brillanz und Streitlust nachgesagt. Das US-Magazin «The New Yorker» bezeichnete den Star-Juristen als «des Teufels Anwalt». Alan Dershowitz liess sich von Trump als Spezialist für Verfassungsrecht engagieren.

Im Amtsenthebungsverfahren hatte er am Mittwoch einen vielbeachteten Auftritt im US-Senat. Nach Ansicht von Dershowitz sind die persönlichen Interessen eines Präsidenten im nationalen Interesse, wenn dieser um seine Wiederwahl kämpft. Schliesslich wolle ein Präsident wiedergewählt werden, weil dieser daran glaube, dass dies das Beste für das Land sei. Gemäss dieser Sichtweise kann Trump alles machen, was er will, um die Wiederwahl zu schaffen. Die Argumentation von Dershowitz könnte von Präsident Trump selber stammen: Was gut für Trump ist, ist gut für die USA.

Reaktion auf Bolton-Enthüllungen

Die neue Verteidigungslinie der Trump-Anwälte ist wohl eine Reaktion auf die Enthüllungen des früheren nationalen Sicherheitsberaters John Bolton. Jetzt wird darüber gestritten, ob Bolton als Zeuge vor dem Senat aussagen soll. In seinem noch nicht veröffentlichten Buch schreibt Bolton, Trump habe die Militärhilfe für die Ukraine tatsächlich von den Ermittlungen gegen den ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden und dessen Sohn Hunter abhängig gemacht. Bolton will dies selber mitbekommen haben. Ermittlungen gegen die Bidens wären Munition für Trumps Wahlkampf gewesen. Laut Dershowitz ist Trumps Verhalten in der Ukraine-Affäre nicht zu beanstanden. Jeder US-Präsident nutze die Aussenpolitik, um seine Wahlchancen zu maximieren.

«Dershowitz' Argumente würden Trump zu einem König machen», kritisierte Anne Milgram, eine frühere US-Staatsanwältin, in einem Gespräch mit CNN. Richard Blumenthal, Senator der Demokraten, sprach von einer «Beschädigung unserer Demokratie». In den sozialen Medien bewegten sich viele Reaktionen zwischen Staunen und Entsetzen. Dershowitz' Auffassungen werden zudem von fast allen Verfassungsexperten als falsch beurteilt. Nur im Trump-Lager ist man zufrieden.

Trump lawyer Alan Dershowitz has argued that a politician trying to win reelection is acting in the national interest, and therefore a quid pro quo aimed at boosting reelection chances can't be impeachable.Sen. Blumenthal: Dershowitz's argument is "damaging to our democracy." pic.twitter.com/9bmlraCBMs

— Anderson Cooper 360° (@AC360) January 30, 2020