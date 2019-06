Weshalb Trumps Erpressung auch den USA schadet

Warum will Trump Strafzölle auf mexikanische Produkte erheben?

Der US-Präsident wirft dem südlichen Nachbarland vor, zu wenig zu tun, um die Migranten aus Zentralamerika an ihrer Reise durch Mexiko und am Grenzübertritt in die USA zu hindern. In jüngster Zeit hat die Zahl der Personen, die vor der Armut und Gewalt in Guatemala, El Salvador und Honduras fliehen und sich auf die Reise in die USA machen, enorm zugenommen. Im ersten Jahresquartal 2019 haben mehr als 300'000 Personen die Grenze zwischen Guatemala und Mexiko überschritten, unter ihnen auch Migranten aus Kuba und Haiti und vereinzelt aus Brasilien, Asien und Afrika. An der mexikanisch-amerikanischen Grenze sind allein im Mai 32 Prozent mehr illegale Grenzübertritte registriert worden als im April. Geht es so weiter wie bisher, könnten bis Ende 2019 rund eine Million Personen versuchen, in die USA einzuwandern – eine Zahl wie im grossen europäischen Flüchtlingskrisenjahr 2015. Was Mexiko konkret tun müsste, um die hohe Anzahl der Migranten zu reduzieren und damit die Strafzölle zu verhindern, sagt der US-Präsident allerdings nicht. Er bezeichnete die Ausreisenden übrigens wörtlich als «Dealer, Mafiosi, Menschenhändler, Schlepper und illegale Einwanderer».

Border Patrol agents have encountered over 180 large groups (100+ individuals) along the Southwest border so far in Fiscal Year 2019, compared to 13 in FY18 and only 2 in FY17. During May alone, USBP apprehended 49 large groups, including a group of 1,045 last week in El Paso: pic.twitter.com/MTsuDim54f — CBP (@CBP) 5. Juni 2019

Immer mehr illegale Grenzübertritte in die USA: Statistiken und Filmaufnahmen der US-Grenzschutzbehörde CBP (Customs and Border Protection). Quelle: @CBP

Hat Trump mit seinen Klagen über Mexikos fehlende Entschlossenheit recht?

Sagen wir es so: Die Klagen sind zumindest nicht völlig aus der Luft gegriffen. Im April 2017 schrieb das linke mexikanische Magazin «Proceso», an der guatemaltekisch-mexikanischen Grenze gebe es auf einer Länge von 573 Kilometern 56 vollständig unbewachte Grenzposten. Zu Beginn seiner Amtszeit am 1. Dezember 2018 liess der linke mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador zentralamerikanischen Migranten humanitäre Visa ausstellen, die es ihnen erlaubten, in Mexiko Arbeit zu suchen. Aber auch, ungehindert an die mexikanisch-amerikanische Grenze zu reisen, was die meisten taten. Während des Wahlkampfs hatte López Obrador versprochen, der «Anti-Migrationsrhetorik des US-Präsidenten» zu widerstehen. Er sagte, die Auswanderungsgründe seien legitim und die Zentralamerikaner in Mexiko willkommen, unter anderem als Arbeitskräfte für grosse neue Infrastrukturprojekte.

Mexikos ökonomische Abhängigkeit von den USA ist enorm, was Trumps Drohung eine gewaltige Durchschlagskraft verleiht.

Die Anzahl der Migranten aus Zentralamerika ist zwar schon vor López Obradors Amtsantritt explosionsartig gewachsen, doch ist es plausibel, dass die anfängliche Grosszügigkeit des neuen Präsidenten für viele in Zentralamerika ein zusätzlicher Anreiz war, die Reise in den Norden zu beginnen. Zahlreiche Auswanderer haben dies gegenüber lokalen und internationalen Medien bestätigt. Als für die humanitären Visa binnen weniger Wochen 15'000 Anträge eingingen, sahen sich die mexikanischen Behörden gezwungen, keine solchen Dokumente mehr auszustellen.

Wie hat Mexikos Regierung auf Trumps Drohung reagiert?

Bevor der US-Präsident die Erhebung von Strafzöllen ankündigte, hatte er bereits mehrmals mit der Schliessung der amerikanisch-mexikanischen Grenze gedroht. Schon dies hat die mexikanische Regierung bewogen, von ihrer humanitären Position abzurücken. Mittlerweile ist sie dazu übergegangen, immer mehr Migranten zu verhaften und zurückzuschaffen. Laut der mexikanischen Migrationsbehörde wurden allein im Mai über 22'000 Auswanderer festgenommen und rund 16'000 deportiert. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Mai der Vorjahres und 220 Prozent mehr als im Mai 2017. Zwischen Dezember 2018 und Mai 2019 hat sich die Zahl der Rückschaffungen verdreifacht. Diese Daten zitiert Mexikos Aussenminister Ebrard gegenwärtig in Washington, um die Gegenseite zu überzeugen, dass sein Land sehr wohl etwas gegen die Migration aus Zentralamerika unternehme. Ansonsten hat die mexikanische Regierung eher zurückhaltend auf Trumps Drohung reagiert, offensichtlich im Bemühen, ihn nicht zusätzlich zu reizen. Sie erwägt es aber, im schlimmsten Fall ihrerseits Zölle auf amerikanische Produkte zu erheben, womit auf dem nordamerikanischen Kontinent ein eigentlicher Handelskrieg ausbräche. Auch der Gang vor internationale Gerichte sei denkbar.

Wie sind in dieser Auseinandersetzung die Kräfteverhältnisse?

Eindeutig zugunsten der USA, was einige wenige Zahlen belegen: 80 Prozent der mexikanischen Ausfuhren gehen in die USA, das amerikanische Investitionsvolumen in Mexiko ist sechsmal höher als umgekehrt, und das amerikanische Bruttoinlandprodukt fast 17-mal grösser als das mexikanische. 2018 haben die USA Güter im Wert von 346,5 Milliarden Dollar aus Mexiko importiert, 10 Prozent mehr als 2017 und sogar 60 Prozent mehr als 2008. Mexikos ökonomische Abhängigkeit von den USA ist enorm, was Trumps Drohung eine gewaltige Durchschlagskraft verleiht. Entsprechend gross ist in Mexiko das Entsetzen bei der politischen und ökonomischen Elite.