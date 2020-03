Wen muss Trump mehr fürchten: Biden oder das Coronavirus?

Er zögert das Unvermeidliche noch etwas hinaus, er glaubt an die allerletzte Chance. Bernie Sanders wird weiterhin im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten bleiben. Nach den Vorwahlen von dieser Woche ist das ein ziemlich optimistischer Entscheid: Der ehemalige Vizepräsident Joe Biden ging als so klarer Gewinner aus der Wahlnacht hervor, dass nun kein Weg mehr an ihm vorbeiführen dürfte.