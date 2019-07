Warum der Kalte Krieg im Weltall zurück ist

Die amerikanischen Astronauten waren am 16. Juli 1969 mit einer Saturn-V-Trägerrakete vom Kennedy Space Center auf Merritt Island in Florida gestartet und landeten am 20. Juli im Mare Tranquillitatis, einer der Tiefebenen, die dem Mond sein Aussehen verleihen. Sie machten im Rennen der Supermächte um das Weltall eine Serie von Niederlagen gegen die Sowjetunion wett, als um 21.35 Uhr Ortszeit in Houston/Texas Armstrong als erster Mensch den Mond betrat, live im Fernsehen übertragen und von Hunderten Millionen Menschen verfolgt. «Es ist ein kleiner Schritt für einen Menschen», sagte er per Funk, nachdem er sich von der untersten Sprosse der Leiter der Eagle auf die Mondoberfläche heruntergelassen hatte – «aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit!»

Die Crew der Apollo 11: Michael Collins, Neil Armstrong und Edwin Aldrin (v.l.). (Bild: Nasa/Reuters/19. Juni 1969)

Armstrong und Aldrin pflanzten das Sternenbanner auf, als «symbolische Geste des nationalen Stolzes auf das Erreichte», wie der Kongress im entsprechenden Gesetz festhielt. Es stellte zugleich klar, dass die USA damit keine territorialen Ansprüche verbinden – abgelehnt wurde jedoch die in der Nasa erwogene Alternative, ein Flagge der Vereinten Nationen zu hinterlassen. Denn der Wettstreit der zivilen Raumfahrt war auch einer um Ansehen und militärische Übermacht – in dem die Sowjetunion lange vorne gelegen hatte. In beiden Staaten wurde der friedliche Charakter der Raumfahrtprogramme betont, organisatorisch, personell und technologisch waren sie jedoch eng mit der militärischen Raketenentwicklung verknüpft.

1961 schicken die Sowjets Gagarin als ersten Menschen ins All

Im Oktober 1957 schoss die Sowjetunion vom Weltraumbahnhof Baikonur Sputnik 1 ins All, den ersten künstlichen Satelliten, und setzte die USA damit unter Schock. Denn damit verfügte die Sowjetunion auch über die Technologie für Interkontinentalraketen, neben Langstreckenbombern ein weiteres, bald das bestimmende Trägersystem, um einen Atomsprengkopf auf das Territorium der USA feuern zu können. Am 12. April 1961 umrundete der Kosmonaut Juri Gagarin, Oberst der sowjetischen Luftstreitkräfte, in seinem Raumschiff Wostok 1 die Erde. Er war somit der erste Mensch im Weltraum, die USA sollten mit ihrem ersten bemannten Raumflug erst zehn Monate später folgen.

Erster Mensch im Weltall: Juri Gagarin. (Keystone/AP)

Wenige Tage nach Gagarins Raumflug verkündete Präsident John F. Kennedy im Kongress weit ambitioniertere Pläne: Bis zum Ende des Jahrzehnts würden es die USA unternehmen, einen Menschen auf den Mond und wieder sicher zurück zur Erde zu bringen. Er hatte sich dafür entschieden, nachdem es nicht als sicher erschien, dass die USA bei anderen zur Wahl stehenden Missionen der UdSSR zuvorkommen würden, etwa einen Menschen in den Mond-Orbit zu bringen oder eine bemannte Raumstation zu entwickeln. 1965 absolvierte Alexeij Leonow den ersten Weltraumspaziergang, 1966 landete die sowjetische Sonde Luna 9 auf dem Mond.

Beraten liess sich Kennedy von Vize-Präsident Lyndon B. Johnson und dem aus Deutschland stammenden Raketen-Ingenieur und Raumfahrt-Enthusiasten Wernher von Braun. Er hatte für die Nazis die V-2-Raketen mitentwickelt, die im Zweiten Weltkrieg London und Antwerpen terrorisierten. Zusammen mit Hunderten anderen deutschen Wissenschaftlern war er nach Kriegsende im Zuge der Operation Paperclip in die USA gebracht worden und arbeitete von 1959 an bei der Nasa an der Entwicklung der Saturn-Trägerraketen.