«Vielen Dank an die Schweiz»: Iran und USA tauschen Gefangene aus

Beide Männer würden in ihre Heimatländer zurückgeflogen, hiess es weiter. US-Präsident Donald Trump bestätigte die Freilassung Wangs.

Der iranische Aussenminister Mohammad Jawad Sarif dankte allen Beteiligten an den Gesprächen, vor allem aber der Schweiz. Die Schweiz vertritt die diplomatischen Interessen der USA im Iran, seit die beiden Länder ihre Beziehungen kurz nach der Islamischen Revolution 1979 gekappt haben.

Glad that Professor Massoud Soleimani and Mr. Xiyue Wang will be joining their families shortly. Many thanks to all engaged, particularly the Swiss government. pic.twitter.com/1TeZUL0CDG

— Javad Zarif (@JZarif) December 7, 2019