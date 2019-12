US-Bürgerrechtsikone hat Bauchspeicheldrüsenkrebs

John Lewis kämpfte mit Haus-Sprecherin Nancy Pelosi für einen besseren Schutz der Wähler. Foto: Keystone/AP

Lewis beteiligte sich in den 60er Jahren an friedlichen Protesten gegen die Rassendiskriminierung. 1963 war er einer der Anführer der Massendemonstration in der Hauptstadt Washington, bei der Martin Luther King seine berühmte «Ich habe einen Traum»-Rede hielt.

Lewis ist vor allem als Anführer des legendären Protestmarschs in Selma im Südstaat Alabama am 7. März 1965 bekannt. Die Demonstration für das Wahlrecht der Afroamerikaner wurde von der Polizei brutal gestoppt – weshalb das Ereignis als «Bloody Sunday» (Blutiger Sonntag) in die Geschichte einging. Lewis, damals Anführer einer Studentenorganisation, wurde fast zu Tode geprügelt, er erlitt eine Schädelfraktur.