USA testen ballistische Rakete im Pazifik

Am 2. Oktober hatten die USA nach eigenen Angaben erfolgreich eine Interkontinentalrakete vom Typ Minuteman III getestet, die mit Atomsprengköpfen bestückt werden kann.

Einen konkreten Grund für den Waffentest am Donnerstag nannte die Luftwaffe nicht. Beobachter sehen darin den Versuch, die generelle Einsatzfähigkeit des Raketenabwehrsystems zu demonstrieren.

Allerdings hatte Nordkorea vor kurzem mit eigenen Tests ballistischer Raketen noch in diesem Jahr gedroht, sollten die USA im Atomstreit keine Zugeständnisse machen. Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Kelly Craft, drohte Pyongyang daraufhin am Mittwoch für den Fall neuer Raketentests Konsequenzen an und deutete zudem weitere Sanktionen an.