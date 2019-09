USA erhöhen Druck auf Kuba

Personen in den USA dürfen künftig pro Vierteljahr nur noch maximal 1000 US-Dollar an Familienangehörige in Kuba schicken, wie das Finanzministerium in Washington am Freitag (Ortszeit) mitteilte.

Der Schritt könnte für viele Kubaner, die auf Überweisungen von Familienmitgliedern in den USA angewiesen sind, schwere Folgen haben. Ausnahmen gelten demnach unter anderem nur für Überweisungen an Privatunternehmen, Menschenrechts- oder religiöse Organisationen.