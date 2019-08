Umstrittener Gouverneur von Puerto Rico tritt zurück

Das US-Repräsentantenhaus bestätigte Pierlusi in seiner neuen Funktion. Der Senat stimmt über die Personalie aber erst in der kommenden Woche ab. Bei seiner Vereidigung kündigte Pierluisi an, dass Justizministerin Wanda Vázquez das Amt übernehmen werde, sollte er selbst nicht bestätigt werden.

Die Krise auf der Karibikinsel ist damit nicht ausgestanden: Auch am Freitag wurde in den Strassen San Juans demonstriert. Der zurückgetretene Gouverneur Roselló war durch das Bekanntwerden von Textbotschaften unter Druck geraten, in denen er und Mitglieder seiner Regierung sich über Journalisten, Homosexuelle und Hurrikan-Opfer lustig machten. Er wird auch für Korruption im Zusammenhang mit Hilfsgeldern nach dem Durchzug von Hurrikan «Maria» im Jahr 2017 verantwortlich gemacht