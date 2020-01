Trumps Anwälte: Vorwurf der Demokraten ist «gefährlich»

Darin wird den Demokraten vorgeworfen, eine «neuartige Theorie des Machtmissbrauchs» erfunden zu haben, die nicht von der Verfassung gedeckt sei. Der Vorwurf gegen Trump, die Ermittlungen des Kongresses behindert zu haben, sei wiederum «frivol und gefährlich» und ein Angriff auf die Gewaltteilung. Das Verfahren sei ein Versuch, Trumps Wahlsieg 2016 rückgängig zu machen.

Das Verfahren gegen Trump hatte am Donnerstag im Senat offiziell begonnen. Am Dienstag werden die Eröffnungsplädoyers erwartet. Die Demokraten werfen Trump Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des Kongresses vor. Demnach hielt er vom Kongress genehmigte Militärhilfe für die Ukraine zurück.

Vor dem Hintergrund des Wahlkampfs

Damit sollte Präsident Wolodymyr Selenskyj dazu gebracht werden, Ermittlungen gegen Ex-US-Vizepräsident Joe Biden und dessen Sohn Hunter wegen angeblicher Verwicklung in Korruption einzuleiten. Joe Biden gilt als aussichtsreicher Bewerber im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten und damit als potenzieller Rivale des Republikaners Trump. Dieser hat die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen. Er sollte am späten Montagabend zum Weltwirtschaftsgipfel in Davos abreisen.

Trump ist der dritte Präsident der US-Geschichte, der sich einem Amtsenthebungsverfahren stellen muss. Die Entscheidung liegt bei den Senatoren, von denen die meisten Republikaner sind. Es gilt daher als unwahrscheinlich, dass Trump sein Amt verliert. Das Verfahren findet vor dem Hintergrund des Wahlkampfs für die Präsidentschafts- und Kongresswahl im November statt. Anfang Februar beginnen die Vorwahlen.