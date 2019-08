Trump will Regenwälder in Alaska abholzen

Es geht um Wälder an der Pazifikküste, an der Grenze zur kanadischen Provinz British Columbia, wo aufgrund des feuchten Klimas ein sogenannter gemässigter Regenwald existiert. Wie die Zeitung berichtet, hat US-Präsident Donald Trump Landwirtschaftsminister Sonny Perdue angewiesen, für fast 6,8 Millionen Hektar des Nationalwaldes seit 20 Jahren geltende Abholzungsbeschränkungen aufzuheben. Mit etwa 67 580 Qudratkilometern entspricht das betroffene Gebiet fast der Fläche Bayerns. Die Zeitung beruft sich auf drei Informanten, denen zufolge Trump an Bord der Air Force One darüber mit Alaskas Gouverneur Mike Dunleavy über seine Pläne gesprochen habe.

Zum Schutz des teils unberührten Wald in Alaska hatte der demokratische Präsident Bill Clinton 2001 eine Reihe von Massnahmen ergriffen – so etwa ein Verbot für den Bau von Strassen in einem nicht erschlossenen Gebiet von 23,7 Millionen Hektar. Präsident George W. Bush und andere republikanische Politiker hatten versucht, dagegen vorzugehen, waren aber an Gerichten gescheitert.

Die Forstbehörden wollten zwar zurückhaltende Eingriffe zulassen, sie hatten 2016 aber einen Plan vorgestellt, der die Nutzung von alten Bäumen innerhalb von zehn Jahren vollständig beenden sollte. Der Kongress hatte 2,3 Millionen Hektar des Waldes in Alaska als nicht zu nutzende Wildnis ausgewiesen. Ob dieser Schutz noch gewährleistet sein wird, ist unklar.