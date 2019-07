Trump lässt Todesstrafen vollstrecken

21 von 50 US-Bundesstaaten ohne Todesstrafe

Dass die Trump-Regierung den Vollzug der Todesstrafe wieder intensivieren will, steht im Widerspruch zum allgemeinen Trend in den USA. Vor 20 Jahren gab es etwa 100 Hinrichtungen pro Jahr in den USA. 2018 waren es nur noch 25. Gemäss dem Death Penalty Information Center gibt es die Todesstrafe in 21 der 50 US-Bundesstaaten nicht mehr. Auch in der Bevölkerung ist die Akzeptanz der Todesstrafe deutlich gesunken.

Die Wiedereinführung der Todesstrafe auf Bundesebene ist nun auch Thema des Wahlkampfs. Fast alle Präsidentschaftskandidaten der Demokraten äusserten harsche Kritik an der Trump-Regierung. Speziell ist die Position des früheren Vizepräsidenten Joe Biden, der Ambitionen auf die Präsidentschaft hat. 1988 und 1994 unterstützte Biden, damals Senator, die umstrittenen Gesetze, auf deren Basis die nun von der Trump-Administration angekündigten Hinrichtungen vollzogen werden können.

Joe Bidens neue Position zur Todesstrafe

Nach innerparteilichem Druck hat sich Biden mittlerweile von seiner früheren Haltung distanziert und sich für die Abschaffung der Todesstrafe ausgesprochen. Auch auf Twitter präsentierte sich Biden als Gegner der Höchststrafe. «Seit 1973 sind mehr als 160 Personen in diesem Land zum Tode verurteilt und später entlastet worden», schrieb Obamas Vizepräsident. «Weil wir nicht sicher sein können, dass wir in diesen Fällen immer richtig liegen, müssen wir die Todesstrafe abschaffen.»

Since 1973, over 160 individuals in this country have been sentenced to death and were later exonerated. Because we can’t ensure that we get these cases right every time, we must eliminate the death penalty. https://t.co/o9LQHWwmt7

— Joe Biden (@JoeBiden) July 25, 2019