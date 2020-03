Trump hat einen Sündenbock gefunden

Zuerst nannte er es einen «Schwindel». Dann sprach er von einem «Problem, das verschwinden wird». Und bis vor kurzem schüttelte er bei Wahlkampfauftritten wie gewohnt viele Hände. Nun aber kann auch Donald Trump das Coronavirus nicht länger kleinreden, es ist in Amerika angekommen und breitet sich aus. Trotz aller Mauern, die der US-Präsident bauen liess. Ausserdem spricht die Weltgesundheitsorganisation WHO inzwischen von einer Pandemie, was auch Trump nicht ignorieren kann, obwohl er der internationalen Behörde die amerikanischen Beiträge kürzen wollte.