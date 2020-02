Trump feiert seinen Freispruch mit einer Wutrede

Natürlich hätte es Donald Trump auch ganz anders machen können. Zum Beispiel so wie der letzte Präsident vor ihm, der ein Impeachment-Verfahren im Senat hinter sich gebracht hatte. Bill Clinton stellte sich nach seinem Freispruch 1999 in den Rosengarten des Weissen Hauses, allein und reumütig, und entschuldigte sich bei den Amerikanern. Es tue ihm leid, dass er mit seinem Verhalten all jene Ereignisse ausgelöst habe, die für das Land eine so grosse Last waren. Er bitte seine Landsleute, ihm zu vergeben, und er sei umgekehrt auch bereit, selber zu vergeben. «Dies muss jetzt eine Zeit der Versöhnung und Erneuerung für Amerika sein», sagte Clinton. Dann drehte er sich um und stapfte zurück ins Weisse Haus.