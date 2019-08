Trump belehrt Macron

Trump hatte im Mai 2018 den Ausstieg seines Landes aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran verkündet. Er verfolgt seitdem eine Politik des maximalen Drucks gegen Teheran, seine Regierung verschärfte mehrfach die Sanktionen gegen Teheran. Frankreich hält aber wie Deutschland weiter an dem Atomabkommen mit dem Iran fest. Mit dem Zahlungsmechanismus Instex wollen die beiden Länder es europäischen Unternehmen ermöglichen, trotz der US-Sanktionen weiter Handel mit dem Iran zu treiben.

Trump schrieb am Donnerstag auf Twitter, der Iran befinde sich in «ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten». «Sie wollen unbedingt mit den USA reden, aber bekommen widersprüchliche Signale von all denjenigen, die vorgeben, uns zu repräsentieren, darunter Frankreichs Präsident Macron.»

....I know Emmanuel means well, as do all others, but nobody speaks for the United States but the United States itself. No one is authorized in any way, shape, or form, to represent us!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019