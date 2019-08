Statt der Wirtschaft kurbelt Trump die Staatsverschuldung an

Noch im Juli vermeldete die Webseite des Weissen Hauses stolz, die US-Wirtschaft sei «unter Präsident Trump mit einem Donnerschlag zurückgekommen». Trotz weitreichender Deregulierung, darunter einschneidenden Veränderungen beim Umweltschutz, und einem Boom bei der heimischen Gas- und Ölförderung aber wuchs die US-Wirtschaft 2018 lediglich um 2,9 Prozent. Auch horrende neue Staatschulden zur Finanzierung von Steuersenkungen änderten daran nichts: 2020 wird das Wachstum Schätzungen zu Folge rund 2,2 Prozent oder noch weniger betragen.

Von einem Boom kann mithin keine Rede sein. Zumal der Preis für dieses eher bescheidene Wachstum hoch ist: Die Steuersenkungen, deren Hauptbegünstigte Unternehmen und Vermögende sind, werden den US-Etat in den kommenden Jahren mit mindestens zwei Billionen Dollar Neuschulden belasten. Bereits im laufenden Haushaltsjahr, das vom Oktober 2018 bis Ende September 2019 reicht, erhöhten sich die Staatsschulden im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent, wie am Montag bekannt wurde.

«Amerika sollte einen Boom erleben dank drei enormer Ankurbelungen in den vergangenen drei Jahren», wunderte sich der Ökonom und Nobelpreisträger Joseph Stiglitz am vergangenen Freitag. «Wenn es eine Billion Dollar jährliche Defizite braucht, um die Wirtschaft in guten Zeiten am Laufen zu halten, was braucht es dann in schlechten Zeiten?», so Stiglitz weiter.

Schulden machen als Programm

Der schwindelerregende Anstieg der amerikanischen Staatsverschuldung unter Donald Trump widerspiegelt eine bemerkenswerte Kehrtwende der Republikanischen Partei: Jahrzehntelang hatte sie gegen hohe Staatsverschuldung protestiert, die von Republikanern beherrschte Tea Party machte nach 2010 die Staatsschulden sogar zum Kern ihres politischen Programms. Laut beklagte sie die Verschuldung unter Präsident Obama, der allerdings im Gefolge der schweren Rezession von 2008 kaum eine andere Wahl hatte, um die Wirtschaft zu beleben.

Präsident Trumps Verschuldung hingegen wirkte wie ein Aufputschmittel für eine Konjunktur, die dies nicht unbedingt brauchte. Als die Steuerkürzungen 2017 verabschiedet wurden, erklärten Trump und führende Republikaner im Kongress, höheres Wirtschaftswachstum werde zu mehr Staatseinnahmen führen und die Fehlbeträge im Bundeshaushalt ausgleichen. Nichts davon ist wahr geworden: Das Haushaltsbüro des Kongresses rechnet nun mit jährlichen Defiziten von einer Billion Dollar und mehr nach 2022.