Sie ist Donald Trumps neue Sprecherin

Der Posten des Kommunikationschefs ist seit März vakant, als Bill Shine seinen Rücktritt bekannt gab. Und die derzeitige Sprecherin Sarah Huckabee Sanders will nicht mehr und geht zum Ende des Monats. Grisham kehrt damit an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Ohne allerdings ihren bisherigen Job als Sprecherin von First Lady Melania Trump aufzugeben.

I am pleased to announce @StephGrisham45 will be the next @PressSec & Comms Director! She has been with us since 2015 - @potus & I can think of no better person to serve the Administration & our country. Excited to have Stephanie working for both sides of the @WhiteHouse. #BeBest

— Melania Trump (@FLOTUS) 25. Juni 2019