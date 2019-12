Senat beschliesst Haushaltspaket – Shutdown abgewendet

Der US-Kongress hat kurz vor Ablauf einer entscheidenden Frist ein Haushaltsgesetzespaket verabschiedet und damit einen möglichen Stillstand der Regierung abgewendet. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte am Donnerstag (Ortszeit) auch der Senat für das Paket. Ohne das Votum wäre ein solcher «Shutdown» am Ende der Woche, also kurz vor Weihnachten, eingetreten.