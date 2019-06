Plagiatsvorwürfe gegen Demokrat Joe Biden

Sobald sie auf den Fehler aufmerksam gemacht worden seien, hätten sie ihn korrigiert, betonten die Mitarbeiter des US-Präsidentschaftsbewerber. Präsident Donald Trump bezeichnete die Plagiatsvorwürfe gleichwohl in einer Botschaft im Internetdienst Twitter als «grosses Problem». Bidens Klimaschutzpläne bezeichnete Trump im Übrigen als «lächerlich».

Plagiarism charge against Sleepy Joe Biden on his ridiculous Climate Change Plan is a big problem, but the Corrupt Media will save him. His other problem is that he is drawing flies, not people, to his Rallies. Nobody is showing up, I mean nobody. You can’t win without people!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. Juni 2019