Pelosi lädt Trump zu Rede zur Nation ein

Zwei Tage nach Einleitung des Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump hat das Repräsentantenhaus dem Staatschef eine Einladung zu seiner Rede zur Lage der Nation ausgesprochen. Die demokratische Vorsitzende der Parlamentskammer, Nancy Pelosi, lud Trump am Freitag ein, am 4. Februar im Kongress die alljährliche «State of the Union»-Rede zu halten.