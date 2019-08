Nur die Beste für mein Kind

Das Erste, was mich im Silicon Valley zum Staunen brachte, war eine Pflanze. Ich spazierte durch mein neues Wohnviertel, ausser mir war kein Mensch unterwegs, und so konnte ich in Ruhe den Zierbaum im Vorgarten meines Nachbarn betrachten. Das Gewächs war so perfekt getrimmt, dass ihm sämtliche Natürlichkeit fehlte. Jede einzelne Knospe war diszipliniert worden, optimal in Position gebracht für den nächsten Wachstumsschub. Die Wurzeln gruben sich in den gekämmten Rasen, die Äste trugen ihre Blätter stolz zur Schau, als wären sie der Anfang von etwas Grossem. Inzwischen weiss ich, was die Einwohner meines neuen Wohnviertels noch eifriger pflegen als die Vorgärten: ihre Kinder.