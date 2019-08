Nein, Sie Wichser

Er ist wieder auf Tour. Einer der berühmtesten Komiker der Welt, Louis C.K., tingelt durch Europa. In seiner Heimat, den USA, will man den Mann nicht mehr sehen, seit bekannt wurde, dass er vor Frauen sein Ding ausgepackt und masturbiert hat.

So weit, so ekelhaft, könnte man meinen. Und dem Mann gönnen, dass sein Ruf ruiniert und seine Karriere zumindest beschädigt wurde. Doch das reicht nicht. Denn das eigentlich Erschreckende ist nicht, dass Louis C.K. sich gern vor Frauen einen runterholt, sondern dass diese sich das gefallen lassen. Laut eigenen Aussagen und denen mehrerer Opfer hat der Komiker in der Regel nämlich gefragt, bevor er loslegte. Einige schickten ihn daraufhin zum Teufel, was er offenbar akzeptierte. Andere liessen ihn gewähren – obwohl sie keineswegs zuschauen wollten und sich danach beschmutzt und missbraucht fühlten.