Nach Bidens fulminantem Comeback bahnt sich ein Duell an

Dabei wäre er genau darauf angewiesen. Noch in der Wahlnacht versuchte Biden, der zum moderaten Flügel der Partei gehört, das Rennen um die demokratische Nominierung als Zweikampf zwischen ihm und dem selbsterklärten Sozialisten Bernie Sanders darzustellen. Sanders hat nach seinen Siegen in New Hampshire und Nevada am meisten Delegierte. Er liegt auch in den Umfragen in vielen Bundesstaaten des Super Tuesday an der ersten Stelle, darunter in Kalifornien, das mit Abstand am meisten Delegierte zu vergeben hat. Die demokratischen Wähler müssten sich jetzt entscheiden, sagte Biden am Samstagabend: «Die meisten Amerikaner wollen nicht das Versprechen auf eine Revolution, sie wollen Resultate.» Er sei der Garant dafür, dass die Demokraten Donald Trump besiegen könnten.

Dieser Ansicht sind nach dem Resultat von South Carolina auch viele Vertreter des demokratischen Establishments. Der frühere Parteichef Terry McAuliffe rief die anderen Präsidentschaftskandidaten mehr oder weniger direkt auf, ihren Wahlkampf einzustellen und sich hinter Biden zu stellen, wenn sie eine Nominierung von Sanders noch verhindern wollten. Er sprach dabei explizit von Pete Buttigieg, der die erste Vorwahl in Iowa gewonnen hatte, sowie von Amy Klobuchar, die in New Hampshire auf dem dritten Platz gelandet war. Diese Bewerber, so McAuliffe, müssten sich nun ernsthaft fragen, mit welcher Begründung sie noch im Rennen verbleiben wollten, wo doch klar sei, dass es für sie keinen Weg zu einem Sieg gebe.

Die grössere Gefahr für Biden ist wohl allerdings ein Mann, der in South Carolina gar nicht zur Wahl stand: Mike Bloomberg. Der schwerreiche frühere Bürgermeister von New York war erst spät in den demokratischen Vorwahlkampf eingestiegen, weil er eine Wahl von Bernie Sanders oder Elizabeth Warren verhindern wollte und der Überzeugung war, dass Bidens Bewerbung nirgends hinführen werde. Bloomberg steht am Super Tuesday erstmals auf den Wahlzettel, und seine Kampagne zielt auf ähnliche Wähler wie jene von Biden: moderate Demokraten. Zudem hat er in den Super-Tuesday-Staaten schon für Hunderte Millionen Dollar Werbespots geschaltet. Biden oder Bloomberg: Wollen die Demokraten Sanders tatsächlich stoppen, muss wohl einer von ihnen bald weichen.