Die härteste und manchmal auch lustigste Satireshow in diesem mit harten und manchmal sehr lustigen Satireshows gesegneten Land beginnt furchtbar ernst. Wird Donald Trump die Wahlen gewinnen? Wie sieht Michelle Obamas Zukunft aus? Welche Verantwortung haben Medienleute in diesen aufwühlenden Zeiten? Es sind Fragen, die in den liberalen Haushalten der USA diskutiert werden. Aber es sind Fragen, die man nicht unbedingt hier und jetzt erwarten würde: im Ed Sullivan Theater in Manhattan, wo die Leute auf den Comedian Stephen Colbert warten. Auf eine Stunde Zerstreuung, Unterhaltung, Gelächter.