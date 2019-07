Joe Biden will das alte Amerika – und verkennt die neue Realität

Was der Ex-Vizepräsident in New York vortrug, sollte vor allem einen Kontrast zu Trumps chaotischer Aussenpolitik bilden: Die sprunghaften, weil seinem Ego schmeichelnden Entscheidungen des Präsidenten, seine Verachtung der europäischen Allierten, verbunden mit der Drohung, aus der Nato auszusteigen, seine Hofierung von Autokraten mitsamt seiner Ablehnung der von den USA mitbegründeten liberalen Weltordnung.

Trump ist die Antithese zum WEF in Davos, doch kann der Präsident zu Recht darauf verweisen, dass Globalisierung und Freihandel sowohl in Europa als auch in den USA die Lebensumstände breiter Schichten in den vergangenen Jahrzehnten nicht verbessert haben. Sie traten auf der Stelle, derweil die Oberschicht und die obere Mittelklasse florierten.

Eigentlich eine verlockende Idee

Was immer Biden am Donnerstag an innovativer Aussenpolitik in New York anzubieten hatte – etwa das Versprechen, zusammen mit amerikanischen Verbündeten härter gegen Chinas wirtschaftliche Manipulationen vorzugehen – , so bleibt er doch dieser in ihren Fundamenten erschütterten Weltordung verpflichtet. Der Obama-Vize will im Kern ein Fürst Metternich für unruhige Zeiten und Restaurator einer Weltordnung sein, die sich wahrscheinlich nicht mehr wiederherstellen lässt.

Gewiss, Bidens Idee eines Gipfeltreffens aller Demokratien – selbstverständlich unter dem Vorsitz eines Präsidenten Joe Biden – ist eine verlockende Idee. Ob sie den globalen Vormarsch von Populisten, Nationalisten und Autokraten bremsen kann, ist allerdings fraglich.

Die Debakel früherer Jahre

Und so lobenswert ein Wiedereinstieg der USA in das Pariser Klimaabkommen mitsamt einer Stärkung dieses Abkommens unter einem Präsidenten Biden wäre: Bidens Nostalgie für die goldene Epoche amerikanischer Aussenpolitik und den Primat Washingtons in der internationalen Arena verdeckt die vielen Schwächen, ja Debakel dieser Ära.