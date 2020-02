Jetzt muss der ehrgeizige «Mayor Pete» den Beweis liefern

Buttigieg hegt solche Zweifel nicht. Er versucht, die Eigenschaften, die seine Gegner ihm als Nachteile ankreiden wollen, in Vorteile umzuwandeln. Amerika, so lautet sein Hauptargument im Wahlkampf, brauche einen Präsidenten aus einer neuen Generation und aus der Mitte des Landes, nicht einen alten Senator, der seit Jahrzehnten in Washington arbeite; was ihm an Erfahrung fehle, ersetze er durch gutes Urteilsvermögen.

Makellose Karriere

Bei der ersten parteiinternen Vorwahl vor einer Woche in Iowa hat das überraschend viele Wähler überzeugt: «Mayor Pete», wie Buttigieg sich nennt, gewann. Zwar lag er am Ende nur hauchdünn vor Bernie Sanders, dem linkspopulistischen Senator aus Vermont. Entgegen allen Prognosen schlug er jedoch seinen wichtigsten Rivalen, den früheren Senator und Vizepräsidenten Joe Biden, deutlich.

Mit diesem konkurriert Buttigieg um die Stimmen der moderaten Mitte-Demokraten, denen Sanders zu revolutionär ist. Und zumindest in Iowa mochten die Wähler den jungen Aussenseiter lieber als den 77 Jahre alten Parteigranden, der seit 45 Jahren Politik in Washington macht.

Demokratischer Präsidentschaftskandidat Pete Buttigieg gestikuliert während eines Wahlkampfstopps im Libanon, N.H. (8. Februar 2020). Foto: Charles Krupa/AP

An diesem Dienstag muss Buttigieg bei der Wahl in New Hampshire nun zeigen, wie solide der Erfolg von Iowa war. Schneidet er wieder so gut ab, dann muss man ihn fortan zu den Favoriten im demokratischen Vorwahlkampf zählen. An Ehrgeiz, rhetorischem und taktischem Talent mangelt es Peter Paul Montgomery Buttigieg jedenfalls nicht. Er spielt im Wahlkampf zwar gern den bescheidenen, pragmatischen und patriotischen Kleinstadtjungen aus dem Mittleren Westen. In Wahrheit aber hat er eine makellose, elitäre – und, wie manche Kritiker sagen: ziemlich kalkulierte – Karriere hinter sich.

Ist seine Sexualiät ein Risikofaktor?

Buttigieg stammt aus einem Professorenhaushalt, sein Vater lehrte an der feinen Notre Dame University in Indiana. Er ging auf eine katholische Privatschule, studierte in Harvard und als Rhodes-Stipendiat in Oxford. Danach arbeitete er beim Beratungskonzern McKinsey, bevor er 2012 Bürgermeister von South Bend wurde. Zudem war er Reserveleutnant. 2014 tat er ein halbes Jahr Dienst als Aufklärungsoffizier in Afghanistan. Das war ungefährlich, sah aber gut aus auf dem Lebenslauf.