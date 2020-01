Jetzt liegt es an Trump, dass es nicht zum Krieg kommt

Viereinhalb Jahre später betreibt Donald Trump eine Aussenpolitik der Improvisation, die Freund wie Feind verwundert. Das zeigt auch seine Reaktion auf die Angriffe des Iran auf US-Basen im Irak von heute Nacht: «Alles ist gut», twitterte er.

Pläne sind nicht Trumps Stärke

Von Nordkorea über China zur Nato bis hin zum Iran: Der Präsident improvisiert, ohne dass er ein Katastrophe ausgelöst hätte – bislang. Nach der gezielten Tötung von General Soleimani am vergangenen Freitag und den iranischen Vergeltungsangriffen ist jedoch nicht mehr kalkulierbar, wohin Trumps Aussenpolitik führt.

Das US-Vorgehen gegenüber dem Iran hatte Aussenminister Mike Pompeo am Dienstag bei einer Pressekonferenz in drei Worte zusammengefasst: «Konfrontieren und eindämmen» wolle man Teheran. Eine Strategie hierfür aber gibt es nicht. Dafür sorgt ein Präsident, dem der Kamm schwillt, wenn er im TV mit alarmierenden Bildern eines Mobs vor der US-Botschaft in Bagdad konfrontiert wird.

Pläne und Strategien sind nicht unbedingt Donald Trumps Sache. Er will Stärke zeigen und dominieren. Deshalb muss das Schlimmste befürchtet werden nach den nächtlichen Raketenangriffen Teherans auf US-Stützpunkte im Irak.

«Wir sind von der unberechenbaren Reaktion eines einzigen Menschen abhängig.»Gérard Araud, bis 2019 Frankreichs Botschafter in Washington

«Die Amerikaner sind völlig unberechenbar geworden», sagte Gérard Araud, bis 2019 Frankreichs Botschafter in Washington und ein aufmerksamer Beobachter der Szene in der US-Hauptstadt, am Wochenende dem Wirtschaftsdienst Bloomberg: «Es gab keine Antwort auf die iranischen Angriffe auf Öltanker oder auf den Abschuss einer amerikanischen Drohne oder auf die Angriffe auf saudische Ölanlagen, aber plötzlich kommt dieser Schlag gegen Soleimani wie ein Blitz aus heiterem Himmel.»

Arauds Fazit: «Wir sind von der unberechenbaren Reaktion eines einzigen Menschen abhängig.» Als James Mattis Trumps Verteidigungsminister war, durften dem Präsidenten niemals militärische Optionen vorgelegt werden, die zu einem Waffengang mit Teheran geführt hätten. Das war einmal. Inzwischen ist Trump von Beratern umgeben, die seinem Ego huldigen.