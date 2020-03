Nun ruhen auf Bidens Schultern so unerwartet wie plötzlich die Hoffnungen all jener, die dem Sozialisten Bernie Sanders die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei verwehren wollen. Und das sind viele in dieser Partei, die so zerfahren und vielfältig, richtungsarm und zerstritten ist.

Wie gross die Begeisterung über Sanders und seinen transformativen demokratischen Sozialismus auch sein mag: Eine Mehrheit der Demokraten und erst recht eine Mehrheit parteiloser Wähler kann mit dem linken Senator aus Vermont nichts anfangen. Sie misstraut seinen grossen Plänen – und sie befürchtet, dass er im November gegen Donald Trump verlieren wird. Jeder, nur nicht Sanders, lautet ihre Parole.