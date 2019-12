Ukraine-Bericht: Beweise gegen Trump sind «überwältigend»

Beim Nato-Gipfel in London am Dienstag rempelte Donald Trump wie üblich kräftig und legte sich unter anderem mit Emmanuel Macron an. Doch während der Präsident in London für Schlagzeilen sorgte, machten seine politischen Gegner zu Hause gegen ihn mobil: Die demokratische Mehrheit des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus veröffentlichte am Dienstag ihren Bericht zur Ukraineaffäre und übergab das Schriftstück am Abend dem Justizausschuss, wo heute die Beratungen über mögliche Anklagepunkte gegen Trump beginnen.