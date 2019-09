«Halten Sie den Mund, Sie Volltrottel! Sie Idiot!»

Giuliani ein Risiko für die nationale Sicherheit? Das lässt er nicht auf sich sitzen. In Interviews erklärt er, es sei das US-Aussenministerium gewesen, das ihn beauftragt habe, den Kontakt mit der ukrainischen Regierung zu suchen. Er habe das Aussenministerium über jeden seiner Schritte informiert. Womit er indirekt auch Aussenminister Mike Pompeo in die Affäre hineinzieht. Es ist kaum vorstellbar, dass die Schritte des persönlichen Anwalts von Trump nicht an Pompeo herangetragen worden sind.

Entlasten Text-Nachrichten Giuliani ?

Giuliani wettert weiter gegen das Aussenamt: «Wenn die so beunruhigt gewesen sind wegen meiner Aktivitäten, warum haben die mich um Hilfe gebeten? Warum haben die mir jede Menge freundliche Text-Nachrichten geschickt, in denen sie meine Hilfe anfragen oder mir für meine Hilfe danken?» Zum Beweis schwenkt er im TV mit seinem Telefon. Und droht, dass er diese so freundlichen Text-Nachrichten bald veröffentlichen werde.

Am Donnerstagabend präsentiert er auf Fox News zwei dieser Textnachrichten. Sie entlasten ihn allerdings nur auf den ersten Blick. In der einen ist es nämlich der US-Diplomat Kurt Volker, der Giuliani Mitte Juli seine Hilfe anbietet, mehr über die Lage in der Ukraine zu erfahren. In der nächsten Nachricht bietet Volker an, ein gemeinsames Telefonat mit einem Vertrauten von Selenskij zu organisieren. Das klingt eher danach, als habe Giuliani um Unterstützung gebeten.

Giuliani scheint sich für nichts weniger als für einen Krieg zu rüsten. «Unmöglich, dass dieser Whistleblower ein Held ist, aber ich nicht!», empört er sich gegenüber der Atlantic-Reporterin. «Ich werde der Held sein! Diese Volltrottel! Wenn das alles vorbei ist, dann bin ich der Held! Ich sollte gepriesen werden, für das, was ich getan habe!»

Womöglich glaubt er wirklich daran, dass Joe Biden sich in der Ukraine die Hände schmutzig gemacht hat. Als Biden 2014 noch Vizepräsident unter Barack Obama war, da war er auch Obamas Ukraine-Beauftragter. Zugleich aber war sein Sohn Hunter im Vorstand eines ukrainischen Gasunternehmens, dessen Chef in einen Korruptionsskandal verwickelt war. Die Angelegenheit löste damals eine Debatte aus, ob da nicht ein Interessenkonflikt vorliegen könnte.