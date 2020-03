Für Sanders ist das Rennen gelaufen

Als die elfte Fernsehdebatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber vorbei war, waren sich die Kommentatoren ­einig: Es ist jetzt wirklich vorbei. Am Dienstag, so die allgemeine Erwartung, wird Joe Biden eine weitere Runde an Vorwahlen gewinnen, darunter in so wichtigen Bundesstaaten wie Florida und Ohio. Bernie Sanders, sein letzter verbliebener Rivale, kann danach zwar weiter kandidieren. Er hat aber praktisch ­keine ­Chance mehr, Biden noch zu ­besiegen.