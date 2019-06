Ein Durchbruch, aber welcher?

Die amerikanische Seite hebt vor allem die Entsendung von 6000 Soldaten der neu zu schaffenden mexikanischen Nationalgarde an die Grenze zu Guatemala hervor. Sie sollen Migranten auf dem Weg in den Norden schon bei der Einreise nach Mexiko stoppen. Die US-Regierung zeigt sich zudem zufrieden mit der Einwilligung Mexikos, alle Asylbewerber bei sich zu beherbergen, während sie auf die Bearbeitung ihrer Asylgesuche in den USA warten. Bis anhin hatten die Mexikaner das nur ausnahmsweise und in einigen Städten zugelassen. Wie die «New York Times» berichtete, handelt es sich dabei aber um zwei Massnahmen, zu denen sich Mexiko gegenüber der US-Regierung bereits im Frühjahr verpflichtet hatte.

When will the Failing New York Times admit that their front page story on the the new Mexico deal at the Border is a FRAUD and nothing more than a badly reported “hit job” on me, something that has been going on since the first day I announced for the presidency! Sick Journalism

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 10, 2019