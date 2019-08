Diese Gebiete haben die USA einst gekauft

Donald Trumps Vorschlag, Grönland zu kaufen, ist nicht so abwegig, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Schon 1946 hatten die Amerikaner Interesse an einem solchen Deal bekundet. Die Regierung unter Harry S. Truman bot Dänemark damals 100 Millionen Dollar (in heutige Preise umgerechnet 1,3 Milliarden Dollar) für die Insel zwischen dem Nordatlantik und dem Nordpolarmeer. Grönland hatte zu Beginn des Kalten Krieges eine strategisch wichtige Lage inne. Dänemark lehnte jedoch ab, die USA mussten sich mit einer Militärbasis begnügen.