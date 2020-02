Diese App brachte die Demokraten zum Absturz

Die Partei hatte zur Übermittlung der Ergebnisse eine App namens IowaReporterApp eingesetzt. Damit sollten die Auszähler in mehr als 1000 Wahlbezirken Ergebnisse der parteiinternen Abstimmung an die Zentrale übermitteln. Doch die App versagte am Montag: Helfer mussten die Ergebnisse über völlig überlastete Telefonleitungen durchgeben oder fuhren los, um sie persönlich in den Parteibüros abzuliefern. Die Auszählung verzögerte sich, bis Mittwochnachmittag deutscher Zeit sind die Stimmen immer noch nicht komplett ausgewertet.

Kurzfristig eingeführt

Ein Problem war offenbar, dass die App erst sehr kurzfristig eingeführt worden war. Viele Wahlvorstände hatten wohl erst am Abend der Wahl selbst versucht, sie auf ihre Smartphones zu laden. Wahlkreisleiter Jonathan Green sagte der Webseite Vice Motherboard, dass er zum ersten Mal am 18. Januar eine Einladung per Mail bekommen habe, die App zu testen – gerade einmal zwei Wochen vor der Vorwahl. Am 2. Februar habe es dann eine E-Mail mit generellen Anweisungen zum Gebrauch der App gegeben, am 3. Februar eine weitere mit einer endgültigen Anleitung. Das war der Tag der Wahl. Offensichtlich gab es keine weitere Unterstützung oder eine Stelle, an die sich Wahlkreisleiter mit ihren Fragen wenden konnten.

Green berichtete, wie sich die Wahlkreisleiter in der App anmelden mussten: Er habe eine E-Mail-Adresse und ein Passwort eingeben müssen, sowie ein einmaliges Passwort, das von einer Google-Authentifizierungs-App generiert wurde. Danach hätte er eigentlich noch den PIN für seinen Wahlkreis eingeben müssen, sagte Green, doch soweit kam er gar nicht. Vorher habe die App ihm schon eine Fehlermeldung angezeigt.

Hinzu kommt, dass sich die App-Entwickler und Wahl-Organisatoren offensichtlich wenig Gedanken um die örtlichen Gegebenheiten in Iowa gemacht haben. Einer Liste auf der Seite der Demokraten in Iowa ist zu entnehmen, dass viele Wahllokale sich in Schulturnhallen oder Kellern von Kirchen befunden haben, in vielen Fällen wohl mit schlechtem Empfang. Keine gute Voraussetzung für die Übermittlung von Wahlergebnissen über das Mobilfunknetz. Zudem waren viele freiwillige Wahlhelfer eher älter, also keine «Digital Natives», wie die New York Times berichtet. Ihnen fiel der Umgang mit der App schwer. «Sie wären überrascht, wenn sie wüssten, wie viele Leute hier noch alte Klapphandys benutzen,» hatte Gary Gelner, ein Wahlbezirksleiter, schon im Januar dem Radiosender NPR gesagt.

Der «New York Times» zufolge bastelten Shadows Programmierer noch bis zwei Tage vor der Wahl an der Software herum.

Die Demokraten haben sich auf ein Unternehmen verlassen, das Grundregeln der Veröffentlichung von Apps missachtet hat. Die Firma Shadow, Entwickler der IowaReporterApp, hielt die App geheim, sodass unabhängige Experten den Programmcode nicht auf seine Sicherheit hin überprüfen konnten.