Die Zielscheibe der Republikaner

Joe Bidens geistige Verfassung

Zudem mehren sich in konservativen Medien Stimmen, die Joe Bidens geistige Verfassung mitsamt seiner Tauglichkeit für das Amt des Präsidenten anzweifeln. Seine mentalen Aussetzer liefern dafür reichlich Munition. So hatte Biden bei einer Wahlveranstaltung in Texas am Montag sichtlich Mühe, sich an den ersten Satz der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung zu erinnern. Auch beschwor er sein Publikum, am «Super Thursday» zu wählen, ehe er sich korrigierte.

«Haben Sie jemals einen nationalen Kandidaten erlebt, der über so viele Worte stolpert und solche Schwierigkeiten hat, Sätze zusammenzufügen?», fragte Senator Rand Paul nach Bidens Auftritt in Texas. Donald Trump würde bei den TV-Debatten der Präsidentschaftskandidaten im Herbst «Hackfleisch» aus Biden machen, so Paul.

Der Präsident aber hat im Oberstübchen ebenfalls Probleme. Auch er erscheint zuweilen verwirrt und stellt Behauptungen auf, die frei erfunden sind. Zudem ist Trumps Satzbau kaum besser als der Joe Bidens.

Podcast «Entscheidung 2020»