Die wahre Impeachment-Jury sitzt zu Hause

Parlato demonstriert schon seit Beginn der Ukraine-Affäre gegen den Präsidenten, er reist dafür jeweils eigens von Colorado in die US-Hauptstadt. Ein Impeachment sei wie Bullenreiten, sagt er. «Steigt man einmal auf den Bullen, weiss man nie, wo man landet.» Er sei optimistisch, dass das Verfahren etwas auslösen werde: neue Beweise, neue Zeugen – und damit neuen Schwung für eine Absetzung Trumps. «Wenn die öffentliche Meinung dreht, kann es ganz schnell gehen.»

Erst zum dritten Mal in der Geschichte verhandelt der Senat die Amtsenthebung eines US-Präsidenten. Eine Verurteilung ist – auch wenn das der Demonstrant vor dem Kapitol ganz anders sieht – so gut wie ausgeschlossen. Das Impeachment sei ein «Drama ohne Spannung», klagte ein Kommentator in der Zeitschrift «New Yorker». Dass dies jedoch nicht an den Fakten des Falls liegt, hat der Auftakt zum Verfahren gezeigt.

Trumps Hohn

Die sieben demokratischen Abgeordneten, die vor dem Senat die Anklage vertreten, legten in den vergangenen Tagen nochmals dar, was Trump vorgeworfen wird, Machtmissbrauch und Behinderung des Kongress, und sie taten es auf gründliche Weise.

Ihre Plädoyers unterlegten die Demokraten mit Zeugenaussagen von den Anhörungen im Repräsentantenhaus und immer wieder auch mit Videoclips von Trump und seinen Helfern. Sie zeichneten so detailliert nach, wie der Präsident die Ukraine dazu bringen wollte, seinem politischen Rivalen Joe Biden zu schaden – und wie es kaum einen Zweifel darüber geben kann, dass Trump dabei nicht im Interesse der USA handelte, sondern seinen persönlichen Profit verfolgte.

Die Ukraine-Affäre zeige einen «reuelosen und entfesselten» Präsidenten, sagte der demokratische Anklageführer Adam Schiff: «Einen Präsidenten, der meint, alles tun zu können, selbst einen Verbündeten dazu zu zwingen, ihm beim Wahlbetrug zu helfen».

«Die Fakten sollten jetzt auch jene Republikaner überzeugen, die sich der Wahrheit verweigert haben.»Jill Wine-Banks, Watergate-Ermittlerin

Schiff erhielt für sein Plädoyer viel Lob. Die frühere Watergate-Ermittlerin Jill Wine-Banks schrieb auf Twitter: «Die Fakten sollten jetzt auch jene Republikaner überzeugen, die sich der Wahrheit bis anhin verweigert haben.» Wer allerdings während der Reden der Ankläger die Reaktionen der republikanischen Senatoren im Saal studierte, sah rasch: Das ist Wunschdenken.

Es wird im Senat nicht nur keine Zweidrittelmehrheit für einen Schuldspruch gegen den Präsidenten geben, es wird wohl nicht einmal für die einfache Mehrheit reichen, die es braucht, um wichtige Zeugen vorzuladen und das Weisse Haus zur Herausgabe von Dokumenten zu zwingen, die diese bisher zurückgehalten hat. Und so konnte Trump vom WEF in Davos aus über die Demokraten höhnen: «Ganz ehrlich, wir haben das ganze Material. Sie haben kein Material.»