Die stillen Revolutionäre

Und natürlich sind dramaturgische Entscheidungen die Freiheit des Regisseurs, und Bösewichter oft die interessanteren Figuren, egal ob sie Jürgen Mossack, Richard Nixon oder Kater Karlo heissen. Das gilt vor allem für Whistleblower-Geschichten, weil die Alarmschläger der Weltgeschichte immer schon stille Revolutionäre waren, die Freiheit und Leben im Verborgenen riskierten. Was Präsident Trump gerade sehr in Rage bringt, weil er zu gerne wüsste, wer sein Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in Umlauf brachte.

Film und weltpolitische Affäre sind aber eine gute Gelegenheit für eine kleine Ode an all jene Frauen und Männer, die Unrecht aufdecken. Hat schon jemand Donald Trump daran erinnert, dass das Amerika, das er so gerne wieder «great» machen will, von einem Whistleblower mitbegründet wurde?

Von Benjamin Franklin, um genau zu sein, der 1773 die «Hutchinson Letters» an die Bostoner Presse durchstach, in denen der kronentreue Vizegouverneur Thomas Hutchinson und seine Kumpane britischen Politikern (vereinfacht gesagt) Vorschläge machten, wie man die lästigen Kolonisten an die Kandare nimmt, was dann dazu führte, dass solche Kolonisten in Boston Teekisten ins Meer kippten, was dann (sehr vereinfacht gesagt) dazu führte, dass Benjamin Franklin und seine Weggefährten drei Jahre später die Unabhängigkeit der USA erklärten.

Wahrscheinlich denkt Donald Trump aber eher an Daniel Ellsberg, der mit den «Pentagon Papers» dem Protest gegen den Vietnamkrieg entscheidenden Stoff lieferte. Oder an Julian Assange, der amerikanische Kriegsverbrechen und diplomatische Peinlichkeiten öffentlich machte. Edward Snowden nicht zu vergessen, der das weltweite Überwachungsnetz der Geheimdienst aufdeckte. Es werden ja auch immer mehr, die Unrecht enthüllen. Wie eben jetzt direkt aus dem Oval Office.

Erst der Prozess – dann der Friedensnobelpreis

Die Tatsache, dass man inzwischen schon von einer Whistleblower-Kultur spricht, kann man technisch ganz einfach erklären. Benjamin Franklin und Daniel Ellsberg mussten ihre Unterlagen noch buchstäblich fussläufig zu den Redaktionen bringen. Heute können Whistleblower Datenpakete mit einem Mausklick abschicken (zumindest, wenn sie vorher schon mal die ganzen Verschlüsselungsprotokolle aufgesetzt haben). Und zwar in einer Menge, für die der Gründervater Franklin vermutlich zehn Pferdekutschen gebraucht hätte.