Russland-Expertin: Republikaner verbreiten Märchen

Sie appellierte auch an Mitglieder des Kongresses, «nicht politisch motivierte Lügen» zu verbreiten, die vor allem Moskau in die Hände spielten. Es sei «unbestritten», dass Moskau systematisch Einfluss auf die US-Wahl 2016 genommen habe, betonte Hill. «Die Auswirkungen dieser erfolgreichen Kampagne Russlands von 2016 sind heute sichtbar», beklagte sie. «Unsere Nation ist gespalten. Die Wahrheit wird angezweifelt.» Die Russen hätten sich bereits gerüstet, ihre Einmischung bei der Präsidentschaftswahl 2020 zu wiederholen. «Uns läuft die Zeit davon, sie zu stoppen.»

In konservativen Kreisen und unter Republikanern kursiert seit langem eine Verschwörungstheorie, wonach hinter den ausländischen Einflussversuchen auf die Präsidentschaftswahl 2016 die Ukraine steckte und nicht Russland. Demnach soll in der Ukraine ein Server des Demokratischen Nationalkomitees versteckt gewesen sein. Auf diesem soll sich angeblich für die Demokratische Partei belastendes Material befunden haben. Für diese Theorie gibt es aber keine Belege.

Auch Trump selbst hat diesen Verdacht geäussert. In einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am 25. Juli, das im Zentrum der Ukraine-Affäre steht, hatte Trump diese Theorie erwähnt und seinen Amtskollegen gebeten, eine Untersuchung dazu anzustossen. Ausserdem ermunterte er Selenskyj in jenem Gespräch zu Ermittlungen, die seinem politischen Rivalen Joe Biden von den Demokraten hätten schaden können.

Fiona Hill und David Holmes erscheinen zur Anhörung auf dem Capitol Hill in Washington. (21. November 2019) Bild: Loren Elliott/Reuters

Selenski «liebt Ihren Arsch»

Der zweite heutige Zeuge, David Holmes dagegen hatte ein Telefongespräch mitgehört, in dem Trump sich beim EU-Botschafter Gordon Sondland wörtlich nach «Ermittlungen» erkundigt habe. Ermittlungen also, die Trump von der Ukraine gegen Biden gefordert haben soll.

Holmes berichtet von einem Telefongespräch zwischen Gordon Sondland und Donald Trump, das er am 26. Juli mitgehört habe – an jenem Tag statt, nachdem Trump vom ukrainischen Präsidenten Selenski Ermittlungen gegen einen innenpolitischen Gegener eingefordert haben soll. Er habe gehört, wie Sondland den Präsidenten begrüsste und ihm sagte, Selenskij «liebt Ihren Arsch», so Holmes. Darauf habe Trump gefragt: «Also wird er die Ermittlungen durchführen?» Sondland habe geantwortet: «Er wird es tun.» Dann fügte er hinzu, dass Selenski alles tun werde, «was Sie von ihm verlangen».

