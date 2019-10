Demokraten drohen mit Strafe bei Nicht-Herausgabe von Dokumenten

Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus wollen das Weisse Haus in der Ukraine-Affäre unter Strafandrohung zur Herausgabe von Dokumenten zwingen. Die Vorsitzenden der drei ermittelnden Ausschüsse kündigten am Mittwoch an, an diesem Freitag eine sogenannte Subpoena zu erlassen, sollte das Weisse Haus die bereits am 9. September angeforderten Unterlagen nicht übermitteln.