Das absurde Wahlspektakel der US-Demokraten

Erstmals gewählt wird in fünf Wochen bei den Parteiversammlungen im mittwestlichen Iowa, dann folgen die Vorwahlen in New Hampshire, South Carolina und Nevada. Danach geht es weiter, bis hinein in den späten Frühling.

In diesen letzten Tagen des ablaufenden Jahres wird noch einmal kräftig an die Geldgeber appelliert, denn in der Sylvesternacht endet das letzte Quartal 2019. An ihren Einnahmen werden die Kandidaten gemessen, an den Umfragewerten und an ihren Auftritten bei den Fernsehdebatten. Einige, darunter die Senatorin Kamala Harris und die texanische Pseudo-Hoffnung Beto O’Rourke, haben 2019 das Handtuch geworfen und sich vom Kandidatenfeld verabschiedet.

Bei der letzten TV-Debatte des Jahres im Dezember standen die Übriggebliebenen auf der Bühne: Drei Kandidaten im siebten Jahrzehnt ihres Lebens, zwei Geschäftsleute, die noch nie ein politisches Amt innehatten, der schwule Bürgermeister einer kleineren Stadt sowie eine Senatorin. Afroamerikanische und hispanische Kandidaten fehlten, eine enttäuschende Wendung für eine Partei, die amerikanische Minderheiten repräsentieren möchte.

Schon mehrmals politisch totgesagt

Doch ihre hispanischen Wähler wollten nicht den hispanischen Kandidaten Julian Castro, sondern verteilten sich auf andere Kandidaten. Und ihre schwarzen Wähler bevorzugten nicht afroamerikanische Bewerber wie Kamala Harris oder Senator Cory Booker. Sie stehen mehrheitlich hinter Joe Biden (77).

Totgesagte leben länger: Joe Biden bei einer Wahlkampfveranstaltung in Exeter im US-Bundesstaat New Hampshire. (Reuters/Brian Snyder/30. Dezember 2019)

Dessen Stehvermögen ist die eindrücklichste Story dieses Vorwahljahres. Im Durchschnitt aller Umfragen lag Biden zum Jahresbeginn bei 27 Prozent, am Jahresende sprechen sich 27,9 Prozent der Demokraten für ihn aus. Politisch totgesagt wurde er schon mehrmals, etwa nach seinen tattrigen Debattenauftritten. Biden hält sich im Spitzenfeld, weil ältere weisse Demokraten und vor allem afroamerikanische Wähler an ihm hängen. Grosse politische Entwürfe interessieren diese Wähler nicht, sie wollen vor allem Donald Trump besiegen.